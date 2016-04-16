Мутко: «Обсудим с Инфантино подготовку к ЧМ-2018 и развитие футбола в России»

Министр спорта Виталий Мутко рассказал, что президент ФИФА Джанни Инфантино посетит Москву с целью обсудить вопросы по подготовке к чемпионату мира-2018, а также ознакомиться с работой РФС.

«Инфантино стал президентом ФИФА. Сначала, как он говорил, ему надо было немного разобраться в своем хозяйстве. Он это сделал. Теперь у него проект номер один – это чемпионат мира в России. Это жемчужина в короне мирового футбола, главный турнир на планете. Поэтому, конечно, для него сейчас главный вопрос в том, чтобы сделать все, чтобы ФИФА и Россия провели один из лучших турниров в истории и сделали это на высочайшем уровне.

Второе – это развитие футбола. У него здесь есть добросовестный член ФИФА – Российский футбольный союз. Поэтому он хотел бы посмотреть, как работает РФС, какие у него планы, проблемы. Встретиться с активом РФС. Хотел бы встретиться и пообщаться с руководителями. ФИФА – федерация номер один в мире, по-моему. Поэтому к нам приезжает серьезный человек», – сказал Мутко.

Напомним, Инфантино проведет совместную с президентом РФС пресс-конференцию в Доме футбола 19-го апреля.