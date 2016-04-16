Примера. «Реал» ожидает непростой выезд к «Хетафе»

16 апреля состоится матч 33-го тура испанской Примеры, в котором сыграют «Хетафе» и мадридский «Реал». «Королевский» клуб находится в отличном настроении после победы над «Вольфсбургом» в четвертьфинале Лиги чемпионов и сегодня хозяева поля попытаются подпортить настроение гранду.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 17:00. Не пропустите!