Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Муса: «Можно ли «Локомотив» по классу сравнить с «Зенитом»? Конечно!»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса рассказал о том, чего ожидает от матча 24-го тура РФПЛ с «Локомотивом», который пройдет сегодня, 16 апреля.

    «Это будет крайне тяжелый матч с топ-соперником. Мы очень серьезно готовимся, работаем на тренировках, понимаем, что на кону стоит многое, а нам необходимы три очка. Постараемся сделать все зависящее от нас, отдадим все силы и, надеюсь, победим.

    Можно ли «Локомотив» по классу сравнить с «Зенитом»? Конечно! Эти команды одинаково сильны. Нельзя ни в коем случае говорить, что кто-то из них хуже или лучше. Мы подойдем к матчу с «Локо» с большим уважением и серьезным настроем», — сказал нигериец.

    Напомним, что матч начнется в 17:00.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.04.2016 07:56
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +80

      Devil56 16 апреля 2016, 10:54

      Вот это правильно)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 16 апреля 2016, 09:36

      Если только с Зенитом 2.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Lenine 16 апреля 2016, 09:15

      Если пофантазировать, то при проигрыше ЦСКА, выигрыше Зенита и ничьей Ростова после этого тура будет три команды на первом месте по очкам

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 16 апреля 2016, 09:14

      Очень тяжелый предстоит матч!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      west29 16 апреля 2016, 08:34

      игра будет жесткой будет много фолов очень жаль что это не тот локомотив что был с 2002-2004 когда игра между локомотив-цска была крайне важной

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 16 апреля 2016, 08:01

      Конечно!.. Конечно нет!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11