Лам: «Мы знаем, как играть с командами, которые предпочитают обороняться»

Полузащитник «Баварии» Филипп Лам прокомментировал результат жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов. Путевку в финал мюнхенцы разыграют с «Атлетико».

«Задача непроста, но это было ясно заранее. «Атлетико» – агрессивная команда, которая умеет защищаться, но и атакуют они тоже качественно. Их победа над «Барселоной» не была случайной.

Они всегда спокойны, даже когда вынуждены стоять у своей штрафной. Будет интересно. Хорошо, что мы знаем, как играть против команд, которые предпочитают обороняться», – сказал Лам.