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    Газзаев: «Чем быстрее Слуцкий определится, где он будет в дальнейшем работать, тем лучше будет для ЦСКА, и для сборной»

    Экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев рассказал о своем отношении к совмещению постов главного тренера армейцев и национальной команды Леонидом Слуцким.

    «Я неоднократно выступал и говорил, что совмещать пост главного тренера в клубе и сборной нельзя. Вообще, у нас какая-то мода пошла на совмещения в сборной. Наверное, нет достойных людей, которые бы отдельно работали.

    Совмещение мешает работать. Чем быстрее Слуцкий определится с тем, где он будет в дальнейшем работать, тем лучше будет для клуба, и для сборной. Какой бы объективный не был тренер, он будет субъективно подходить к комплектованию сборной. На своем собственном примере я об этом говорю. Всегда будет присутствовать конфликт интересов – этого нельзя допускать.

    Если бы совмещение приносило бы пользу, то в Европе уже давно ведущие тренеры совмещали работу в клубах и сборных. Это невозможно ни физически, ни морально. В советское время были совмещения. И чего мы добились? Да, был успешный момент в 1988 году, когда мы попали в финал чемпионата Европы при Лобановском… Исключения из правил бывают, но на постоянной основе результатов у нас не было. Я сам тренировал и сам понимаю, насколько это сложно. А у нас это повсеместная практика, как будто мы самые умные и продвинутые», – отметил Газзаев.

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    15.04.2016 00:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 апреля 2016, 21:33

      Пусть ЦСКА гробит.

      0
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      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 15 апреля 2016, 20:02

      Да ладно,пусть качается на двух стульях))))) Главное чтоб удачно качалось ему и
      Сборной России.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 апреля 2016, 19:45

      В Германии Лёв сколько лет уже? И победы есть и поражения. Ничего работает себе и работает.Никто же не кричит-Гвардиолу в сборную

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 апреля 2016, 09:38

      да пусть совмещает что вам жалко что ли Мутко же тоже совмещает а результат вы сами видите нигде нет порядка да у нас все готовы сидеть не на двух а на трех стульях лишь бы бабла по больше срубить

      2
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      Рейтинг: +17

      pivovar 15 апреля 2016, 09:02

      Леня это твой шанс. Проявишь себя со сборной. И прямая дорога в европейский топ клуб.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 15 апреля 2016, 06:16

      во всем мире тренеры не совмещают две должности

      0
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      Рейтинг: +6613

      maior-60 15 апреля 2016, 05:50

      "Рыба гниет с головы". Должны быть единые правила и условия для всех тренеров, которые должны неукоснительно соблюдаться. А то у нас "индивидуальный подход". Этому нельзя совмещать, этому можно. Позиция Слуцкого ясна и понятна: из клуба уходить нет никакого резона, а вдруг сборная провалится...

      3
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      Рейтинг: +3282

      woyser 15 апреля 2016, 05:05

      В России на данный момент вообще нет объективных тренеров. Естественно, совмещение постов, только минус.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > woyser 15 апреля 2016, 19:42

      Бердыев

      -1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 апреля 2016, 02:16

      В общем-то он прав, каким бы объективным не был тренер, он всё равно будет стараться наигрывать игроков своей команды

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