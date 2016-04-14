Дракслер не переживает о возможном пропуске Евро-2016

Полузащитник «Вольфсбурга» и сборной Германии Юлиан Дракслер заявил, что на данный момент его волнует лишь то, что он не может помочь своему клубу в заключительной части сезона. Напомним, что 22-летний хавбек получил мышечное повреждение в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (0:3). Отмечается, что травма может не позволить молодому немцу поехать в составе своей национальной сборной на предстоящий чемпионат Европы.

«Я расстроен. Больше всего я разочарован тем, что не могу помочь своей команде в достижении тех целей, которые были поставлены перед началом сезона.

Буду делать все, что в моих силах, чтобы вернуться в игру настолько быстро, насколько это возможно», – заявил Дракслер.

В текущем сезоне Дракслер в 34 матчах за «Вольфсбург» забил девять мячей и отметился семью голевыми передачами.