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    Митрофанов: «Спартак» ранее по-хамски зарабатывал на ценах на билетах для гостей, а теперь просит помощи»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию, которая возникла вокруг стоимости билетов на встречу 24-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак». Напомним, что объединение фанатов москвичей «Фратрия» обратилось в РФС, РФПЛ, Роспотребнадзор и ФАС России с жалобой на завышенную стоимость билетов на гостевые сектора стадиона. В последствии между клубами был заключен меморандум, по которому стоимость билетов на очные встречи не будет превышать 1000 рублей в ближайшие два года.

    «Вопрос не в соглашении, а в отношениях между клубами. Ведь что произошло: скажем, с ЦСКА нет недопонимания ни по одному из вопросов, у нас идентичные цены для болельщиков на матчи обеих команд. Сегодня коллеги поднимали вопросы о том, что «Спартак» и по некоторым другим вещам ведет себя точно так же: когда к ним обращаются, закрывают уши, а когда им надо, просят помощи.

    В этой истории все довольно просто. «Спартак» и до этого выставлял нашим болельщикам цены: 2000, 2100, 2400 рублей... Мы с ними общались, люди откровенно смеялись нам в лицо и кивали на регламент. Почему, кстати, в регламенте появилась норма о том, что билеты должны стоить паритетно для болельщиков обеих команды в одних и тех же секторах? Потому что «Спартак» стал завышать цены для болельщиков гостей.

    Ребята решили заработать, делали это по-хамски. Потом делали заявления, потому что свои болельщики прижали. И мы назвали те цены на билеты потому, что они столько стоят. Мы не раздаем билеты бесплатно, просто делаем обычно скидки болельщикам гостей, которые приезжают массово и занимают целые сектора.

    Но зато наши болельщики тоже имеют возможность на скидки на гостевых матчах. И коллеги из «Спартака» поняли, что крыть нечем, и тогда соизволили позвонить. Это вопрос не про то, что у кого-то, извините, линеечками измерить, а про то, что надо думать. Когда г-н Атаманенко в прошлом году смеялся, кивая на регламент, посмотрим, как он посмеется еще раз», – сказал Митрофанов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.04.2016 19:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 15 апреля 2016, 13:18

      Адекватный ответ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 апреля 2016, 02:24

      Спартаковское жлобство НЕИССЯКАЕМО! Нищая Москва всегда побирается за счёт страны

      5
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      Рейтинг: -22

      Cobold 15 апреля 2016, 00:08

      Свинобарыги!
      Один хер просрёте!

      4
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