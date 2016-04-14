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    Муса: «ЦСКА стал для меня домом»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса не скрывает, что в случае своего перехода в другую команду, может когда-то вернуться в столичный клуб.

    «ЦСКА стал для меня домом, я очень счастлив, что перешел в этот клуб. Именно благодаря ЦСКА я стал тем футболистом, которым являюсь сейчас. Благодарю всех игроков, тренеров, болельщиков за теплую поддержку и за то, что они для меня сделали. И если когда-нибудь в будущем представится шанс вернуться, я с радостью сделаю это», – признался Муса.

    Прошедшей зимой Ахмед мог оказаться в «Лестере», но трансфер сорвался.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.04.2016 17:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +377

      bringing 14 апреля 2016, 18:12

      У меня тоже работа,как дом родной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 14 апреля 2016, 18:09

      так говорит, как будто уже ушел из цска

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > Diesel133 14 апреля 2016, 19:12

      в конце сезона то свалит уже.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 14 апреля 2016, 17:44

      В ЦСКА все с радостью возвращаются, не скрывая своего позитива.
      Вагнер, Думбия, Широков

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 14 апреля 2016, 17:39

      ахахаха это точно, а Лёня папой =)))))))))

      0
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