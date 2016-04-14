Орлов: «Может быть, у Гарая и Виллаш-Боаша есть какие-то трения»

Известный телекомментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов рассказал о возможных изменениях в составе санкт-петербургского клуба в следующем сезоне.

«Со следующего сезона в «Зените» меняется тренер, поэтому будут нужны новые игроки. Это нормальная ситуация. Думаю, четырех или пятерых человек из числа легионеров команда точно потеряет. Может быть, это и к лучшему. Тому же Халку китайцы предлагали 100 млн за пять лет — больше получают только Месси с Роналду. Но клуб отказался его продавать зимой. Посмотрим, что будет летом.

Сейчас у «Зенита» даже Эсекьель Гарай в запасе, о котором мечтают все клубы. Возможно, что он тоже уйдет. Игрок сборной Аргентины не выходит на поле уже два месяца.

Может быть, у защитника и тренера есть какие-то трения. Но мне Андре Виллаш-Боаш конкретно сказал после последнего матча, что Нету и Ломбертс очень хорошо играют вместе, без ошибок – их незачем убирать в запас. А в спорте правила такие: если человек выступает достойно, то менять его нельзя. Это нечестно по отношению к нему», – сказал Орлов.

«Зенит» после 23 туров занимает третью строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 43 очка. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка.