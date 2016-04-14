Бывший полузащитник «Спартака» Алекс хочет вернуться в Россию

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс, ныне выступающий за «Интернасьонал», признался, что хотел бы вернуться в московскую команду. Напомним, что бразильский хавбек выступал за красно-белых с 2009 по 2011 год.

«Я скучаю по России. Это был действительно счастливый период в моей карьере. Я смог вырасти как человек, познакомился с культурой другой страны. «Спартак» был моим первым клубом за пределами Бразилии. Я не задумываясь вернулся бы в Москву, которая стала для меня вторым домом.

Уехал только из-за тяжелой беременности жены. Мой уход из «Спартака» не был запланирован. Я хотел закончить карьеру в «Спартаке», а затем остаться в клубе в качестве одного из тренеров или директоров. Я много говорил на этот счет с Карпиным.

Уход из «Спартака» – печальный день. Мне было тяжело прощаться с командой. Многие люди стали для меня близкими. Я ушел из «Спартака» раньше, чем было нужно. Когда было нужно? После того как мы что-нибудь бы выиграли. Мы должны были подарить болельщикам титул. В любом случае для меня было честью играть за «Спартак». Я в любой момент готов снова надеть красно-белую майку.

Бывал ли я на «Открытие Арене»? Увы, пока нет. Но еще наверняка схожу. Как знать, может, даже сыграю в футболке «Спартака». Никаких переговоров не было, но мне бы хотелось закончить карьеру, выиграв золотые медали РФПЛ со «Спартаком», – отметил Алекс.