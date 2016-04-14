Лига Европы. «Ливерпуль» героически вырвал путевку в полуфинал у «Боруссии»

Закончилось три ответных матча 1/4 финала Лиги Европы. «Ливерпуль» в сумасшедшем по сценарию матче взял верх над дортмундской «Боруссией», донецкий «Шахтер» не оставил шансов «Браге», а «Вильярреал» разобрался с пражской «Спартой». «Севилья» и «Атлетик» Бильбао определили победителя в серии послематчевых пенальти.

1/4 финала Лиги Европы. Ответные матчи

Ливерпуль – Боруссия Д – 4:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Мхитарян, 5; 0:2 – Обамеянг, 9; 1:2 – Ориги, 48; 1:3 – Ройс, 57; 2:3 – Коутиньо, 66; 3:3 – Сахо, 77; 4:3 – Ловрен, 90+1.

Первый матч – 1:1

Текстовая трансляция

Шахтер – Брага – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Срна, 25 (с пенальти); 2:0 – Феррейра, 42 (в свои ворота); 3:0 – Коваленко, 50; 4:0 – Феррейра, 73 (в свои ворота).

Первый матч – 2:1

Спарта – Вильярреал – 2:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Бакамбу, 5; 0:2 – Кастильехо, 43; 0:3 – Бруно, 45; 0:4 – Бакамбу, 49; 1:4 – Дочкал, 65; 2:4 – Крейчи, 71.

Первый матч – 1:2

Севилья – Атлетик Б – 1:2 (0:0; 1:2; 5:4 в серии пенальти)

Голы: 0:1 – Адуриц, 57; 1:1 – Гамейро, 59; 1:2 – Рауль Гарсия, 80.

Первый матч – 2:1