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Лига Европы. «Ливерпуль» героически вырвал путевку в полуфинал у «Боруссии»

14 апреля 2016, 23:59
57

Закончилось три ответных матча 1/4 финала Лиги Европы. «Ливерпуль» в сумасшедшем по сценарию матче взял верх над дортмундской «Боруссией», донецкий «Шахтер» не оставил шансов «Браге», а «Вильярреал» разобрался с пражской «Спартой». «Севилья» и «Атлетик» Бильбао определили победителя в серии послематчевых пенальти.

1/4 финала Лиги Европы. Ответные матчи

Ливерпуль – Боруссия Д 4:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Мхитарян, 5; 0:2 – Обамеянг, 9; 1:2 – Ориги, 48; 1:3 – Ройс, 57; 2:3 – Коутиньо, 66; 3:3 – Сахо, 77; 4:3 – Ловрен, 90+1.

Первый матч – 1:1

Текстовая трансляция

Шахтер – Брага 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Срна, 25 (с пенальти); 2:0 – Феррейра, 42 (в свои ворота); 3:0 – Коваленко, 50; 4:0 – Феррейра, 73 (в свои ворота).

Первый матч – 2:1

Спарта – Вильярреал 2:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Бакамбу, 5; 0:2 – Кастильехо, 43; 0:3 – Бруно, 45; 0:4 – Бакамбу, 49; 1:4 – Дочкал, 65; 2:4 – Крейчи, 71.

Первый матч – 1:2

Севилья – Атлетик Б 1:2 (0:0; 1:2; 5:4 в серии пенальти)

Голы: 0:1 – Адуриц, 57; 1:1 – Гамейро, 59; 1:2 – Рауль Гарсия, 80.

Первый матч – 2:1

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Ливерпуль Боруссия Д Севилья Атлетик Спарта Вильярреал Шахтер Брага
Комментарии (57)
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vanesss1981
1460667915
Это оргазм какой-то, а не матч! Ливер-Супер!!!
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Bellamy90
1460668149
Бесспорно, лучший матч сезона. У Клоппа команды всегда с яйцами
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ЛивеерпулЬ
1460668209
YNWA!!!!!!! братва
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MCJEKA777
1460668411
Супер матч, достоин даже финала Лиги Чемпионов!
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kidd-75
1460668443
МЮ - Бавария 1999 не напомнило?
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Cobold
1460668483
Вот это игра!!!! Украшение любого турнира!
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KARAT777
1460668513
Тухель подтвердил свою фамилию во втором тайме - это в чистую его поражение Клопу. Болельщики вот это настоящий 12 игрок команды, какая культура боления нам о таком только мечтать...
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1460668635
Такие невероятные и вкуснейшие игры ("МЮ" с "Баварией", "Ливер" с "Миланом" и "Боруссией") вгрызаются в память на всю жизнь. Спасибо всем создателям этих спектаклей и, разумеется, Его Величеству Футболу!
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Grimzon
1460668753
Поздравляю Ливерпуль!Как болелщик МЮ я рад за представителя Апл,да и вообще это было охренительно.
Ответить
deinego77@yandex.ru
1460668963
Ливер супер!!! Молодцы!!! Надеюсь футболисты цска и зенита смотрели этот матч. Вот так надо играть в еврокубках! Разгромные игры в нашем чемпионате это дешёвый понт . Ливер и Дормундт показали настоящий бойцовский футбол!!!!!!!!
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