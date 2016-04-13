Ван дер Вил: «В «ПСЖ» я не чувствую себя счастливым»

Защитник «ПСЖ» Грегори ван дер Вил заявил, что недоволен своим положением в парижском клубе.

«Я не чувствую себя здесь счастливым. На прошлой неделе я находился на трибуне, а теперь играю в четвертьфинале Лиги чемпионов. Не уверен, что я останусь. Посмотрим, что будет дальше», – приводит слова ван дер Вила Algemeen Dagblad.

Напомним, голландец принял участие в ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:1). Всего же в текущем сезоне ван дер Вил провел 24 игры. Действующее соглашение футболиста с «ПСЖ» закончится этим летом.