Фернандиньо: «Нам очень не хватало Де Брюйне»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо расхвалил своего партнера по команде Кевина Де Брюйне после матча с «ПСЖ» (1:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, что именно бельгиец стал автором единственного мяча в этот вечер.

«Кевин – великолепный футболист и отличный товарищ. Когда он находился в лазарете, нам очень его не хватало, потому что этот футболист обладает определенными качествами, которые обогащают нашу игру.

Практически в каждой игре у него есть моменты и забивает голы – это большое подспорье для всей команды», – сказал бразилец.