Акинфеев вошел в двадцатку лучших вратарей мира

Британское издание The Telegraph составило список 20 лучших вратарей мира. В этот рейтинг попал и российский голкипер – Игорь Акинфеев. Он располагается на 14-м месте.

1. Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»),

2. Давид де Хеа (Испания, «Манчестер Юнайтед»),

3. Джанлуиджи Буффон (Италия, «Ювентус»),

4. Маттиа Перин (Италия, «Дженоа»),

5. Петр Чех (Чехия, «Арсенал»),

6. Клаудио Браво (Чили, «Барселона»),

7. Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм»),

8. Тибо Куртуа (Бельгия, «Челси»),

9. Кевин Трапп (Германия, «Пари Сен-Жермен»),

10. Кейлор Навас (Коста-Рика, «Реал»),

11. Бернд Лено (Германия, «Байер»),

12. Джо Харт (Англия, «Манчестер Сити»),

13. Фернандо Муслера (Уругвай, «Галатасарай»),

14. Игорь Акинфеев (Россия, ЦСКА),

15. Самир Ханданович (Словения, «Интер»),

16. Стефан Руффье (Франция, «Сент-Этьен»),

17. Марк-Андре Тер Штеген (Германия, «Барселона»),

18. Хассан Санни (Сингапур, «Арми Юнайтед»),

19. Джек Батлэнд (Англия, «Сток Сити»),

20. Карлос Камени (Камерун, «Малага»).