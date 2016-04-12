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Акинфеев вошел в двадцатку лучших вратарей мира

12 апреля 2016, 13:29
39

Британское издание The Telegraph составило список 20 лучших вратарей мира. В этот рейтинг попал и российский голкипер – Игорь Акинфеев. Он располагается на 14-м месте.

1. Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»),

2. Давид де Хеа (Испания, «Манчестер Юнайтед»),

3. Джанлуиджи Буффон (Италия, «Ювентус»),

4. Маттиа Перин (Италия, «Дженоа»),

5. Петр Чех (Чехия, «Арсенал»),

6. Клаудио Браво (Чили, «Барселона»),

7. Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм»),

8. Тибо Куртуа (Бельгия, «Челси»),

9. Кевин Трапп (Германия, «Пари Сен-Жермен»),

10. Кейлор Навас (Коста-Рика, «Реал»),

11. Бернд Лено (Германия, «Байер»),

12. Джо Харт (Англия, «Манчестер Сити»),

13. Фернандо Муслера (Уругвай, «Галатасарай»),

14. Игорь Акинфеев (Россия, ЦСКА),

15. Самир Ханданович (Словения, «Интер»),

16. Стефан Руффье (Франция, «Сент-Этьен»),

17. Марк-Андре Тер Штеген (Германия, «Барселона»),

18. Хассан Санни (Сингапур, «Арми Юнайтед»),

19. Джек Батлэнд (Англия, «Сток Сити»),

20. Карлос Камени (Камерун, «Малага»).

Источник: Telegraph.co.uk
Россия. Премьер-лига Весь мир ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (39)
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АртурZaСМ
1460457250
Серьезно???!!! хотите сказать , что Муслера , Акинфеев, Харт, Ханданович лучше Тер Штегена? все эти списки лучших и рейтинги такая шушера...
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Jack24
1460457494
Шутка?
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Тяп-Ляп.
1460459715
Тут ему рекорд помог!
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KARAT777
1460463961
если смотреть за 10 лет, то Акинфеев заслуживает место в двадцатке. Некоторые вратари из списка ооочень спорные Руффье, Санни, Батлэнд, Камени - кто они. Не думаю что они оставили след в мировом футболе.
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Politik-duri
1460467485
Германия, «Пари Сен-Жермен» ???
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LINED
1460469241
Ой ой ой! Как у хейтеров Акинфеева то бомбит! :D
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Barsuk52
1460472395
в таком случае Я вхожу в список 10000 лучших игроков мира
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Wiz94
1460474578
Если Акинфеев на 14 месте, то на 13 нужно было штангу или перекладину ставить
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vladimir-7
1460478120
Зависть берёт всех тех, кто болеет против ЦСКА.
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fakel-vrn
1460479523
пора акинфееву требовать повышения зарплаты в пять раз
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