Анчелотти: «Ибрагимович готов к «Манчестер Сити»

Известный итальянский специалист Карло Анчелотти уверен, что форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович готов к ответному четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Любой футболист «ПСЖ» чувствует себя более уверенно, если играет рядом с Ибрагимовичем. 2:2 – не очень хороший результат для французов, но я не согласен, что в этом виноват Златан, который не забил пенальти. Он был главным действующим лицом, даже если и допустил небольшую ошибку.

Ибра всегда был и будет очень важным игроком для «ПСЖ». Уверен, что он будет готов к ответному матчу. Он мечтает выиграть Лигу чемпионов», – считает Анчелотти.

Напомним, что первый матч между командами завершился со счетом 2:2. Ответная встреча состоится в Манчестере во вторник, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени.