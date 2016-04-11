Пеллегрини: «Играть на 0:0 – это не наш стиль»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». В первой встрече команды сыграли вничью – 2:2.

«Моя команда готова играть и забивать. Если завтра будем думать о том, что нас устроит нулевая ничья, то потерпим поражение, поскольку подобное отношение к делу не в нашем стиле

Каждая игра отличается от предыдущей. Неважно, как мы выглядели в других турнирах в Англии. Значение сейчас имеет только предстоящая игра с «ПСЖ». Мы провели равный матч в Париже, продемонстрировав, что можем и далее удерживать тот же уровень игры.

Пресса считала, что у нас нет и шанса, но в первой встрече мы доказали, что находимся на том же уровне, что «ПСЖ»,– сказал Пеллегрини.

Матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ» состоится во вторник, 12 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.