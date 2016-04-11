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    Сычев: «Предложения уже есть, причем вполне конкретные»

    Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев выступает сейчас в любительской команде «Атлантис», который он рассматривает как промежуточный этап перед возвращением в большой футбол.

    «Потихоньку адаптируюсь, но пока все равно немного непривычно. Сравнил бы формат площадок ЛФЛ с переходом на хоккейную коробку. Тем более что и к самим полям еще нужно привыкать.

    Рассматриваю этот этап как отличную возможность поддерживать себя в игровых кондициях. Разумеется, рассматриваю возможность возвращения в большую игру. Предложения уже есть, причем вполне конкретные», – сказал Сычев.

    Стоит отметить, что последним профессиональным клубом уроженца Омска был казахстанский «Окжетпес».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.04.2016 11:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 11 апреля 2016, 13:55

      С таким пляжным настроением, Дима, тебе дорога в одноименный футбол (правда, и там придется потеть, а не прохлаждаться).

      1
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    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 11 апреля 2016, 12:21

      Кайрат?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 11 апреля 2016, 11:45

      В РОДНОМ КОЛХОЗЕ СТОРОЖЕМ ?

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 апреля 2016, 11:44

      Болбоем наверное.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 11 апреля 2016, 11:16

      Да кому он нужен, если только в рекламу Pepsi, свой фирменный для телевизора удар через себя делать.

      -1
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