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    «Зенит» следит за тремя игроками из Серии А

    Спортивный директор «Зенита» Хенк ван Стее побывал на матче 32-го тура Серии А между «Эмполи» и «Фиорентиной» (2:0). Главной целью для него был наставник «фиалок» Паулу Соуза. Кроме него, внимание российского клуба привлекли три футболиста.

    Речь идет о двух футболистах «Фиорентины» – словенском полузащитнике Йосипе Иличиче и хорватском нападающем Николе Калиниче, а также о поляке из «Эмполи» Петре Зелински, права на которого принадлежат «Удинезе». Известно, что за последним следят «Фиорентина», «Наполи», «Рома» и «Ювентус».

    Источник: Calcionews24

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    11.04.2016 10:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 11 апреля 2016, 16:10

      Надо всю фиорентину купить и всё)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      monser08 11 апреля 2016, 14:00

      А они чё уже с тренером определились? Под кого игроков присматривают?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 11 апреля 2016, 12:26

      Этот Калинич из Хорватии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 11 апреля 2016, 12:23

      Этот Калинич из Днепра?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -8

      halk1981 11 апреля 2016, 11:43

      давай-давай

      0
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