Родионов может быть уволен из «Спартака»

В ближайшее время «Спартак» может сменить генерального директора. В данный момент на этой должности в московскому клубе работает Сергей Родионов. Ему грозит увольнение из-за неудовлетворительных результатов команды в текущем сезоне.

Перед стартом текущего чемпионата руководством клуба была поставлена задача – занять в Премьер-лиге место не ниже четвертого. После 23 туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 37 очков.

Сергей Родионов занимает пост генерального директора со 2 июня 2015 года.