Глушаков: «Спартаку» в оставшихся матчах отступать некуда»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после игры 23-го тура РФПЛ против «Кубани» (2:2) заявил, что красно-белым в оставшихся матчах нужно биться до последнего, чтобы иметь возможность побороться за Лигу чемпионов.

– Слышали, что для болельщиков «Спартака» серьезно подняли цены на игру в Санкт-Петербурге?

– Если честно, видел только, когда ехал в автобусе, краем глаза строку про это, заметил, что там написана фамилия Мутко. Сейчас обязательно ознакомлюсь подробнее.

– Как на ничью отреагировал в раздевалке Дмитрий Аленичев?

– Я ничего пока не слышал. Может, он что-то сказал, когда я в душе был.

– Потеря очков окончательно хоронит шансы «Спартака» на Лигу чемпионов?

– Шансы есть всегда. Впереди есть матчи, нужно до последнего биться. Отступать некуда. Играем, выкладываемся, но, к сожалению, результата пока нет – а это самое главное.

– А сегодня, считаете, результат по игре? Или «Спартак» заслужил победу?

– Думаю, мы больше заслуживали выиграть. Но в концовке могли пропустить и вовсе проиграть. А так у нас и Зе Луиш в первом тайме не забил, и Квинси со штрафного чуть-чуть не попал. Если вспоминать и перечислять, то хороших моментов у нас набралось немало.