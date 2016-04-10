Федун: «Никакой встречи с Бердыевым не было»

Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил сожаление, что красно-белым не удалось добиться победы над «Кубанью» (2:2) во встрече 23-го тура РФПЛ. Кроме того, он заявил, что не проводил встречу с наставником «Ростова» Курбаном Бердыевым, информацию о которой на днях распространили российские СМИ.

«Очень печальный результат, потеряли два важных очка. К сожалению, не хватило мастерства в завершающей фазе, а в защите пропустили два странных гола, что у нас очень часто бывает в матчах против «Кубани».

Первый гол – причем тут Ребров? Мяч вообще летел на верхнюю трибуну, игрок попал в лоб Макееву, а от него залетело в ворота. А второй – все ошибаются, даже Буффон. Хоть маленькую, тухлую, но победу ожидал.

Бердыев? Не было никаких встреч», – сказал Федун.