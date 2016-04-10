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    Газзаев: «Только пять-шесть игроков уровня Промеса помогут «Спартаку» попасть в Лигу чемпионов»

    Экс-наставник сборной России Валерий Газзаев поделился мнением об игре 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Кубанью» (2:2).

    «Игра была достаточно интересной. Много голевых моментов. Обе команды играли на победу. Но этого мало. И «Спартаку», и «Кубани» необходим результат. Гол Аподи? Это был удар отчаяния. Дайте ему еще тысячу раз так пробить – не забьет.

    Инфраструктура «Спартака» отвечает требованиям Лиги чемпионов. Но качество игроков не на том уровне, на каком хотелось бы. У Аленичева есть материал, с которым он работает. А чтобы «Спартак» играл в Лиге чемпионов и играл достойно, «Спартаку» нужно пять-шесть игроков уровня Промеса», – сказал Газзаев.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    10.04.2016 21:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +206

      Predator_utm 10 апреля 2016, 23:06

      Был на матче,играют 3 игрока(Промес,Попов и Бокетти),остальный ни о чем.......

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