Воронин: «Динамо» не ошиблось, пригласив Погребняка»

Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин поделился мнением об игре форварда бело-голубых Павла Погребняка. Отметим, что в нынешнем сезоне Погребняк провел за москвичей в РФПЛ 14 матчей, в которых забил один гол.

«Я не считаю, что клуб ошибся, пригласив Павла. Он во всех командах, где играл, забивал. В «Динамо» не все зависит от него. Если у всей команды большие проблемы в игре, не стоит все валить только на одного нападающего. Если бы Погребняк забивал, не уверен, что была бы другая игра. Все равно бело-голубые много пропускают, молодежь еще не обтерлась в Премьер-лиге. Будет тяжело. К тому же «Динамо» еще везет», – сказал Воронин.