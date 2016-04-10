Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Краснодар» – «Урал». Смолов, Подберезкин и Каборе выйдут на поле с первых минут

    Стали известны стартовые составы команд на игру 23-го тура российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Уралом».

    «Краснодар»: Крицюк, Марков, Гранквист, Сигурдссон, Мамаев, Петров, Ахмедов, Подберезкин, Каборе, Перейра, Смолов.
    Запасные: Дикань, Синицын, Страндберг, Торбинский, Жоаозиньо, Газинский, Быстров, Лаборде, Вандерсон.

    «Урал»: Заболотный, Данцев, Фонтанелло, Рязанцев, Фидлер, Сапета, Новиков, Коробов, Кулаков, Гогниев, Манучарян.
    Запасные: Арапов, Шубин, Ярошенко, Асеведо, Меркулов, Дорожкин, Гавтадзе, Серченков, Щербаков.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2016 16:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11