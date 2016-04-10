Ахметов: «Рубин» находится не на том месте, где должен быть»

18-летний дебютант «Рубина» Ильзат Ахметов рассказал о впечатлениях от первого матча против «Динамо» (4:1).

«Это очень важная победа для нас, поскольку мы находимся не на том месте, где должны быть, и это прежде всего психологически полезный матч. Дальше нужно брать очки и побеждать. Безусловно, вся команда сыграла хорошо, все молодцы, и я благодарю тренера за возможность сыграть в этом матче.

После матча в раздевалке нас поздравили, а потом уже сказали, когда мы собираемся, так что ничего особенного. Но обстановка в раздевалке положительная, конечно, мы давно не выигрывали, и эта победа нам поможет», — заявил Ахметов.