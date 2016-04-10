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  • Маслов: «Кобелеву незачем позориться с «Динамо», ему надо уйти с честью»

Маслов: «Кобелеву незачем позориться с «Динамо», ему надо уйти с честью»

10 апреля 2016, 08:32
16

Бывший игрок «Динамо» Валерий Маслов уверен, что главному тренеру команды Андрею Кобелеву незачем оставаться на своем посту.

«Игра напоминала матч прошлого тура против «Краснодара». Печально наблюдать за этим. Связка ГубочанХольмен в центре защиты «Динамо» никак не может сыграться. Молодой швед не так хорош, как хотелось бы. Обидно, что Губочан потерялся. Все-таки он лучший защитник «Динамо». Непонятно, что происходит с Игорем Денисовым. Не верю в то, что он продолжает лечиться от гриппа. Денисов обладает не самым лучшим характером, но то, что он спортсмен до мозга костей, — это факт. Не видел ни одной звезды с покладистым характером.

Андрею Кобелеву нужно самому уходить из «Динамо». Ему незачем позориться. Надо уйти с честью. Команда полностью разобрана. Играть некому. В такой ситуации ничего невозможно сделать», — заключил Маслов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Кобелев Андрей
Комментарии (16)
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Solmon
1460271499
Кобелева взяли уже в развалину, при чем здесь он?
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maior-60
1460273025
Дело не только в тренере. Надо весь менеджмент "Динамо" полностью обновлять. Про Денисова - отдельный разговор. Он всегда и всем недоволен. Давно пора его гнать из команды. Вспомните "Зенит". Он там целое восстание хотел поднять. Кто назвал его звездой? Заурядный, ни в чем себя не проявивший себя игрочок, более известный по скандалам, а не по футбольным результатам, а амбиций в нем больше чем у Месси и Роналду вместе взятых.
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Etiainen
1460273940
да, нечего делать ему там. хотя, больше туда никто и не пойдет в такой клуб. и не факт что новый тренер будет лучше.
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kilnamex
1460274431
Форум о договорных матчах dogz.tibidohs.ru
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nemolod
1460281249
От того,что нынешний главный тренер уйдет ничего положительного не произойдет! Единственное,что может помочь хоть как-то изменить ситуацию-так это более тесное взаимодействие тренеров основы и дубля! Уверен,что из резерва можно вполне поставить в основу перспективных игроков,особенно в линии защиты!
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макс438
1460281775
Чего хотели после распродажи!?
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1460285326
У Динамо нет хозяина. Привыкли с советских времен тратить деньги и за это не отвечать, а результата нет.
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Sviro
1460288131
Так приятно, когда твои прогнозы сбываются. Говорил же я, что кобелев не тот тренер, что делает команду. Первой и одной из главных ошибок его, было возвращение денисова в основной состав. "Спортсмен до мозга костей" больше о деньгах думает, а не о том как команду выручить. Сычёв. оршавин, денисов - одна когорта самодовольных игрочишек, что проявили себя однажды и решили, что теперь этого им хватит на всю жизнь.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1460288458
ИНТЕРЕСНО...ГДЕ ТЕ ЗЛОПЫХАТЕЛИ...КОТОРЫЕ ЧЕРЧЕСА ГНОБИЛИ...ПРИ НЁМ ДИНАМО И С ЭТИМ СОСТАВОМ НЕПЛОХО БЫ ИГРАЛО...КАК И АМКАР
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pravda
1460291037
Какой к шерту Денисов звезда!!!???
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