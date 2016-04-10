Маслов: «Кобелеву незачем позориться с «Динамо», ему надо уйти с честью»

Бывший игрок «Динамо» Валерий Маслов уверен, что главному тренеру команды Андрею Кобелеву незачем оставаться на своем посту.

«Игра напоминала матч прошлого тура против «Краснодара». Печально наблюдать за этим. Связка Губочан — Хольмен в центре защиты «Динамо» никак не может сыграться. Молодой швед не так хорош, как хотелось бы. Обидно, что Губочан потерялся. Все-таки он лучший защитник «Динамо». Непонятно, что происходит с Игорем Денисовым. Не верю в то, что он продолжает лечиться от гриппа. Денисов обладает не самым лучшим характером, но то, что он спортсмен до мозга костей, — это факт. Не видел ни одной звезды с покладистым характером.

Андрею Кобелеву нужно самому уходить из «Динамо». Ему незачем позориться. Надо уйти с честью. Команда полностью разобрана. Играть некому. В такой ситуации ничего невозможно сделать», — заключил Маслов.