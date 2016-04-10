Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фанаты «Кайрата» посмеялись над Аршавиным

    Фанаты «Кайрата», за который выступает известный российский футболист Андрей Аршавин, остались недовольны вкладом новичка в игру команды. На странице клуба в одной из социальных сетей болельщики удивляются высокой зарплате игрока, составляющей 1,5 миллиона евро в год, просят инвестировать эти средства в развитие футбола и придумывают анекдоты про футболиста.

    Один из болельщиков казахстанской команды написал следующую шутку:

    В матче «Кайрат» — «Атырау» Аршавин провел на поле 73 минуты. Несмотря на победу его команды со счетом 1:0, многие отмечают низкий уровень игры футболиста.

    Источник: Life

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2016 06:48
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 10 апреля 2016, 15:55

      У меня всё хорошо-сказал Андрюшка -полторашка евро капает -остальное ваши проблемы -никто играть и не обещал !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 10 апреля 2016, 13:00

      Кубани он тож пользы не принес, один убыток.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      crusadere 10 апреля 2016, 11:51

      казахи народ настойчивый ещё должен останется,если будет так к игре относится

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 10 апреля 2016, 11:44

      Диатезный уже и там проявил свои таланты ))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 10 апреля 2016, 11:42

      Андрюша молодец, на этот раз казахов смог развести на 1,5 ляма

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      ДМИТРИЙ202020 10 апреля 2016, 11:40

      пора ему завязывать с футболом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 10 апреля 2016, 11:35

      в оригинале было про сборную.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      JUVIO 10 апреля 2016, 11:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      пусть над собой смеются пидоры узкоглазые

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 10 апреля 2016, 10:50

      Скоро сборник целый напишут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 10 апреля 2016, 10:39

      Как же их анегдот похож на правду

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11