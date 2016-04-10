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Фанаты «Кайрата» посмеялись над Аршавиным

10 апреля 2016, 06:48
13

Фанаты «Кайрата», за который выступает известный российский футболист Андрей Аршавин, остались недовольны вкладом новичка в игру команды. На странице клуба в одной из социальных сетей болельщики удивляются высокой зарплате игрока, составляющей 1,5 миллиона евро в год, просят инвестировать эти средства в развитие футбола и придумывают анекдоты про футболиста.

Один из болельщиков казахстанской команды написал следующую шутку:

В матче «Кайрат» — «Атырау» Аршавин провел на поле 73 минуты. Несмотря на победу его команды со счетом 1:0, многие отмечают низкий уровень игры футболиста.

Источник: Life
Казахстан. Премьер-Лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (13)
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BlackMurder
1460262211
То что я показываю низкий уровень, это ваши проблемы!
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hjvfybcn
1460273979
Как же их анегдот похож на правду
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bringing
1460274655
Скоро сборник целый напишут
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JUVIO
1460276134
пусть над собой смеются пидоры узкоглазые
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hmelarj
1460277357
в оригинале было про сборную.
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ДМИТРИЙ202020
1460277630
пора ему завязывать с футболом
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roman230582
1460277763
Андрюша молодец, на этот раз казахов смог развести на 1,5 ляма
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spartach n1
1460277862
Диатезный уже и там проявил свои таланты ))
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crusadere
1460278293
казахи народ настойчивый ещё должен останется,если будет так к игре относится
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serhz
1460292933
У меня всё хорошо-сказал Андрюшка -полторашка евро капает -остальное ваши проблемы -никто играть и не обещал !
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