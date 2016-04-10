Фанаты «Кайрата» посмеялись над Аршавиным

Фанаты «Кайрата», за который выступает известный российский футболист Андрей Аршавин, остались недовольны вкладом новичка в игру команды. На странице клуба в одной из социальных сетей болельщики удивляются высокой зарплате игрока, составляющей 1,5 миллиона евро в год, просят инвестировать эти средства в развитие футбола и придумывают анекдоты про футболиста.

Один из болельщиков казахстанской команды написал следующую шутку:

В матче «Кайрат» — «Атырау» Аршавин провел на поле 73 минуты. Несмотря на победу его команды со счетом 1:0, многие отмечают низкий уровень игры футболиста.