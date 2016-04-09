Гол Самодина ЦСКА стал для него первым в РФПЛ

Мяч, забитый форвардом «Мордовии» Сергеем Самодиным в игре 23-го тура с ЦСКА. стал для игрока дебютным в высшем дивизионе чемпионата России.

Напомним, одной из первых команд нападающего были как раз армейцы, где он провел три сезона (2002-2006). После Самодин перебрался в «Спартак» из Нижнего Новгорода, выступавшего на тот момент в первой лиге, а потом и вовсе уехал из России в украинский «Днепр».

В 2014-м игрок вернулся в РФПЛ, присоединившись к «Мордовии», и только сейчас, в своем 35-м матче в российской «вышке» ему удалось наконец-то отличиться. Рекорд же по этому показателю принадлежит форварду Леониду Ковелю, защищавшему цвета «Сатурна» с 2009-го по 2011-й год.