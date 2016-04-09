Мустафин: «То, что «Мордовия» накануне лишилась главного тренера, не могло не сказаться на игре команды»

Наставник «Мордовии» Марат Мустафин заявил, что потеря главного тренера Андрея Гордеева накануне матча 23-го тура РФПЛ с ЦСКА (1:7) не могла не сказаться на игре саранской команды, потерпевшей в итоге столь крупное поражение.

«Мы за день до игры лишились главного тренера, и это не прошло бесследно, это стресс для любого футболиста. В матче с таким соперником сложно вернуться в игру, когда ты уже в самом начале пропускаешь два мяча.

Мы с ЦСКА находимся на разных полюсах: они борются за чемпионство, мы – за выживание. Желательно поскорее забыть эту игры и готовиться к следующему матчу», – отметил тренер.

Напомним, на днях стало известно, что главный тренер Андрей Гордеев покинул команду на неопределенное время из-за семейных обстоятельств.