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    Мустафин: «То, что «Мордовия» накануне лишилась главного тренера, не могло не сказаться на игре команды»

    Наставник «Мордовии» Марат Мустафин заявил, что потеря главного тренера Андрея Гордеева накануне матча 23-го тура РФПЛ с ЦСКА (1:7) не могла не сказаться на игре саранской команды, потерпевшей в итоге столь крупное поражение.

    «Мы за день до игры лишились главного тренера, и это не прошло бесследно, это стресс для любого футболиста. В матче с таким соперником сложно вернуться в игру, когда ты уже в самом начале пропускаешь два мяча.

    Мы с ЦСКА находимся на разных полюсах: они борются за чемпионство, мы – за выживание. Желательно поскорее забыть эту игры и готовиться к следующему матчу», – отметил тренер.

    Напомним, на днях стало известно, что главный тренер Андрей Гордеев покинул команду на неопределенное время из-за семейных обстоятельств.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    09.04.2016 15:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15

      baribal 9 апреля 2016, 19:26

      решили Кони заплатить тренеру чтоб он слил матч, облом тренер ушел в отставку, тогда пришлось вратаря подкупать))))))

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