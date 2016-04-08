Генеральный директор «Динамо» выступил с заявлением по Кобелеву

Генеральный директор «Динамо» Сергей Сысоев заявил, что руководство московского клуба полностью доверяет главному тренеру Андрею Кобелеву. Напомним, сегодня появилась информация о том, что «Динамо» может возглавить Юрий Красножан.

«Ситуация вокруг главного тренера нагнетается после каждой неудачи команды. Но ведь наша команда сейчас строится, и руководство клуба видит и ценит ту работу, которую проделали в этом сезоне команда и главный тренер. Поэтому руководство клуба полностью доверяет Андрею Николаевичу Кобелеву», – сказал Сысоев.