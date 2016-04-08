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  • Генеральный директор «Динамо» выступил с заявлением по Кобелеву

Генеральный директор «Динамо» выступил с заявлением по Кобелеву

8 апреля 2016, 22:09
13

Генеральный директор «Динамо» Сергей Сысоев заявил, что руководство московского клуба полностью доверяет главному тренеру Андрею Кобелеву. Напомним, сегодня появилась информация о том, что «Динамо» может возглавить Юрий Красножан.

«Ситуация вокруг главного тренера нагнетается после каждой неудачи команды. Но ведь наша команда сейчас строится, и руководство клуба видит и ценит ту работу, которую проделали в этом сезоне команда и главный тренер. Поэтому руководство клуба полностью доверяет Андрею Николаевичу Кобелеву», – сказал Сысоев.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Кобелев Андрей
Комментарии (13)
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sochi-2013
1460142955
Хорошо, если так.
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KARAT777
1460149633
Все равно через пару туров уберут Кобелева, хотя он не виноват, что из игроков сделали товар и постоянные супер акции, купи одного получи второго в подарок...
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ДСА
1460178302
Развязки ждать осталось не долго.
Ответить
Tri
1460179691
в ФНЛ есть тренеры и похуже
Ответить
Artemka69
1460181113
Кончилось Динамо!(((
Ответить
zenitforever2015
1460183529
Андрей Николаевич не виноват. Эксперимент с Российскими футболистами не удался.
Ответить
GOOOI
1460183701
При Черчесове дела по лучше были,и не какого доверия,сейчас нету результатов и полное доверие .Вот так работают футбольные чины.
Ответить
hmelarj
1460184545
Дайте Андрею время-он хороший специалист. Две трети команды надо распродать - много пассажиров.
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Omanid87
1460189311
АНК лучший вариант для Динамо. Только почему-то его всегда зовут,когда играть некому
Ответить
Sergej-74
1460190877
Не трогайте Андрюху дайте нормально работать
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