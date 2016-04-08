Красножан может возглавить московское «Динамо»

Известный российский специалист Юрий Красножан может сменить Андрея Кобелева на посту главного тренера московского «Динамо».

Руководство бело-голубых уволит Кобелева, если тот неудачно проведет оставшиеся игры чемпионата России. Одним из его сменщиков может стать Красножан, ранее возглавлявший сборную Казахстана.

После 22-х туров российской Премьер-лиги Динамо «Динамо» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, имея на своем счету 24 очка.