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    Красножан может возглавить московское «Динамо»

    Известный российский специалист Юрий Красножан может сменить Андрея Кобелева на посту главного тренера московского «Динамо».

    Руководство бело-голубых уволит Кобелева, если тот неудачно проведет оставшиеся игры чемпионата России. Одним из его сменщиков может стать Красножан, ранее возглавлявший сборную Казахстана.

    После 22-х туров российской Премьер-лиги Динамо «Динамо» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, имея на своем счету 24 очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2016 15:41
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +11227

      alp 8 апреля 2016, 21:50

      если смешать сладкое с горьким - конфетка вряд ли получится. Динамо нужно пройти очищение в ФНЛ

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 8 апреля 2016, 21:31

      Красножан им не поможет, для динамо лучше будет провести следующий сезон в фнл, пусть доажут... Мы, Зенит всё всем доказали и без газпрома. Мы Зенит и мы чемпионы!!!

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 8 апреля 2016, 20:57

      Динамо!-совсем с башкой плохо? .Красножан--- серость и посредственность, проще назвать команды где его ещё не было --результат везде-0 Из Динамо надо убирать не Кобелева а тунеядцев типа Погребняка.

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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 8 апреля 2016, 19:51

      красножан хороший тренер!!!вытянет их посмотрите!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 апреля 2016, 19:27

      вылететь не вылетят

      0
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      Рейтинг: +28

      Evilfox 8 апреля 2016, 19:15

      Дьякову сочувствую. Бывает же в жизни жопа.. Мог бы за медали бороться, а оказалось вон оно как. Надеюсь не вылетят. Всё таки большой клуб.

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 8 апреля 2016, 17:43

      Во,дела)

      0
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      Рейтинг: +29

      Gans333 8 апреля 2016, 17:43

      Окончательно хотят развалить Динамо(

      -2
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      Рейтинг: +36

      Solmon 8 апреля 2016, 17:24

      Сперва развалили команду, Кобелев из молодежи пытается что то сделать, и тут ему палки в колеса ставят. Дайте поработать человеку!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 апреля 2016, 17:15

      От он в тарахтел, уж тогда Хохлова возьмите, но один хрен не слаще редьки если руководство так и будет шарахаться как гуано в проруби от одной крайности в другую.
      Оставьте Кобелева и дайте ему создать свою команду, а не то что получилось, вот тебе команда половина лидеров уйдет на протяжении сезона, вот возьми себе в замен полено типа Погребняка, вот тебе геморройный Денисов, травмированный Самба, молодежка и крутись как хочешь, ага ага только задачи на сезон мы не снимает - гоу в еврокубки )))
      Как после этого может хоть какой то толковый сезон получиться?
      Вон Анжи после такой встряски, второй раз уже в ФНЛ собираются за три года и еще конца этому не видно.

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