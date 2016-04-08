«Спартак» оштрафовал Комбарова за фол на Калачеве

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что защитник красно-белых Дмитрий Комбаров был оштрафован клубом за нарушение в отношении хавбека «Ростова» Тимофея Калачева в матче 22-го тура чемпионата России.

Напомним, что ближе к концу встречи Комбаров нарушил правила на Калачеве, когда тот находился без мяча. За этот инцидент 29-летний футболист получил вторую желтую карточку и был удален. Уходя с поля, защитник наступил на ногу игроку «Ростова», который лежал на газоне.

«Поговорил с Димой в присутствии всех игроков. Считаю, что такое поведение неприемлемо. Важно не то, что он наступил на Калачева, а карточки желтые. Я в этих эпизодах увидел откровенную грубость. Комбаров был оштрафован, я этого не скрываю», – сказал Аленичев.