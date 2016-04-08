Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» оштрафовал Комбарова за фол на Калачеве

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что защитник красно-белых Дмитрий Комбаров был оштрафован клубом за нарушение в отношении хавбека «Ростова» Тимофея Калачева в матче 22-го тура чемпионата России.

    Напомним, что ближе к концу встречи Комбаров нарушил правила на Калачеве, когда тот находился без мяча. За этот инцидент 29-летний футболист получил вторую желтую карточку и был удален. Уходя с поля, защитник наступил на ногу игроку «Ростова», который лежал на газоне.

    «Поговорил с Димой в присутствии всех игроков. Считаю, что такое поведение неприемлемо. Важно не то, что он наступил на Калачева, а карточки желтые. Я в этих эпизодах увидел откровенную грубость. Комбаров был оштрафован, я этого не скрываю», – сказал Аленичев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2016 14:22
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 9 апреля 2016, 08:15

      Сумма штрафа, надеюсь, не 1000 рублей?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 8 апреля 2016, 20:32

      А ешё Глушака накажи, чтобы чушь не молол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +939

      Riot Zero 8 апреля 2016, 17:33

      Получается, наступил на Калачёва это ничего, а вот карточка это плохо, так он и дальше будет наступать, раз это ничего. Логика пздц.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 апреля 2016, 15:21

      пора в зенит его продавать)
      они весь российский шлак собирают

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +579

      lange > REDWHITE_ 8 апреля 2016, 17:26

      Газ дешевеет, блин) Поэтому из спартака можем взять только свободного агента. Недавно одного такого взяли, сегодня он один из лучших бомбардиров чемпионата. Кстати этот чувак на твоей аве)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный > lange 8 апреля 2016, 19:24

      Ясный пень он лучший бомбардир)Ведь в спартаке ему нужно было трудиться что бы гол забить,а в газпроекте два-три игрока по 50 лямов стоимостью всю игру делают бомжатников,а это палено только голову да ногу на ленточке подставляет)Ему можно просто у штанги встать и не бегать,правда все равно КПД как у ногопалки кержаковской будет,10 ударов,1 в створ.100 ударов,10 в створ,1 гол,да и то не факт)))to Kerzhakov

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 8 апреля 2016, 15:08

      Штраф

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11