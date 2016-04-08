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    Овчинников сравнил Акинфеева с Навасом, Браво и Нойером

    Бывший голкипер сборной России Сергей Овчинников лестно отозвался о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве, который сегодня празднует 30-летний юбилей.

    «Шел 2003 год… До этого в ЦСКА играли Нигматуллин и Мандрыкин, а потом Игорь дебютировал в Самаре. Первый матч против Акинфеева в памяти не отложился, зато помню, как Валерий Газзаев привозил его в сборную. И уже тогда было видно, что это большой талант, что он дорастет до первого номера национальной команды. Так и получилось. Акинфеев — невероятно одаренный спортсмен. За несколько десятков лет это единственный отечественный голкипер мирового уровня.

    Однако он как был всегда открытым добрым парнем, так и остается! Искренне помогает людям… Вообще, это больная для меня тема. В нашей стране все перевернулось с ног на голову. Все ищут кругом негатив, гонятся за рейтингами, а хорошего о людях почти не говорим. Акинфеев — это образец советского… то есть российского спортсмена. Его карьера должна быть примером, ориентиром для миллионов мальчишек и заслуживает только восклицательных знаков. Человеческие качества Игоря на самом высоком уровне. Во всем мире на таких людей равняются. Он икона! Хочется, чтобы люди это понимали.

    Превзошел ли он меня? Дело в том, что Акинфеев хорош во всем. У него шикарный выбор позиции. Он отлично читает игру. Потрясающе действует ногами, на уровне полевых футболистов. У него прекрасная вратарская техника. И, конечно, у него есть харизма, он уверен в себе. Этот набор качеств делает его вратарем топ-уровня. Раньше, с 60-х по 90-е, в мире почти всегда был один вратарь, который выделялся, стоял над всеми. Сейчас классных разноплановых голкиперов столько, что называть лучшим кого-то одного неправильно. Есть целый пул топовых вратарей. И в него, безусловно, входит Акинфеев! И нам не надо этого стесняться. А мы как будто недоговариваем. Игоря прекрасно знают во всeм футбольном мире, очень высоко оценивают. Он один из лучших. Наряду с Кейлором Навасом, Браво, Нойером«, – отметил Овчинников.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2016 12:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4263

      mutabor0992 9 апреля 2016, 03:35

      На чем сидит Овчина???

      0
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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 8 апреля 2016, 18:09

      А на свой же вопрос он так и не ответил....

      0
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      Рейтинг: +189

      Непутриот 8 апреля 2016, 17:38

      При всем уважении к Овчинникову называть акинфеева вратарем мирового уровня-это здорово пошутить!!! вот из-за таких его протеже наша сборная без путных вратарей давно!!!

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 8 апреля 2016, 13:55

      Дорогой, Овчинников! работая в ЦСКА Акинфееву можешь давать не первое место, а даже гран при только вот качество его игры от этого не изменятся по вине лучших вратарей команда не обсирается в важнейших матчах...

      4
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 8 апреля 2016, 12:51

      я извиняюсь может у кого есть нарезка пропущеных Игарем голов в ЛЧ

      -1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 8 апреля 2016, 12:50

      То есть, Чех, Харт и конечно же Буффон послабее выше перечисленных? Овчинников, что, с Риксеном шабил по клубам?))

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 8 апреля 2016, 12:47

      "Наряду с Кейлором Навасом, Браво, Нойером" - что курит Овчинников??

      -1
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