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    Боккетти: «Мне нужен российский паспорт, но к процедуре его оформления пока не приступал»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о своем желании получить российское гражданство.

    – Недавно вы сказали, что хотите получить российский паспорт. Дело движется?

    – Хочу оформить гражданство для себя, для семьи, а не из-за футбольных дел. Решил, что паспорт нужен. Но к процедуре оформления не приступал.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.04.2016 23:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 8 апреля 2016, 14:29

      Он вообще-то всё равно будет считаться легионером, даже с российским паспортом, т.к. заигран за сборную Италии. Как у нас Виталя Денисов - играет за сборную Узбекистана, имеет российский паспорт, но всё равно легионер.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 апреля 2016, 00:05

      раньше никому не надо было

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      Рейтинг: +15

      nail1984 8 апреля 2016, 00:02

      Зачем???

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > nail1984 8 апреля 2016, 10:31

      А надо...

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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 7 апреля 2016, 23:58

      Лишний паспорт не когда не помешает а с лимитом темболее

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