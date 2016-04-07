Боккетти: «Мне нужен российский паспорт, но к процедуре его оформления пока не приступал»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о своем желании получить российское гражданство.

– Недавно вы сказали, что хотите получить российский паспорт. Дело движется?

– Хочу оформить гражданство для себя, для семьи, а не из-за футбольных дел. Решил, что паспорт нужен. Но к процедуре оформления не приступал.