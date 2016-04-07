Боккетти: «Мне нужен российский паспорт, но к процедуре его оформления пока не приступал»

Он вообще-то всё равно будет считаться легионером, даже с российским паспортом, т.к. заигран за сборную Италии. Как у нас Виталя Денисов - играет за сборную Узбекистана, имеет российский паспорт, но всё равно легионер.
Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о своем желании получить российское гражданство.
– Недавно вы сказали, что хотите получить российский паспорт. Дело движется?
– Хочу оформить гражданство для себя, для семьи, а не из-за футбольных дел. Решил, что паспорт нужен. Но к процедуре оформления не приступал.