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    Боккетти: «Если бы арбитры были чуть более внимательными, футболу и «Спартаку» это не помешало бы»

    Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился своими мыслями о поражении своей команды от «Ростова» (0:2) в матче 22 тура российской Премьер-лиги.

    – Поражение от «Ростова» стало самым несправедливым в сезоне?

    – Возможно. Мы играли совсем неплохо. Но матч начался ужасно – гол на второй минуте. Тем не менее, у «Спартака» было как минимум два-три момента, чтобы забить гол.

    – Что думаете о мячах «Ростова»? Оба забиты из офсайда?

    – Мне так показалось. Но что теперь рассуждать. Если бы арбитр все же отменил первый гол, уверен, результат был бы другим.

    – Судьи обязаны фиксировать такие офсайды, на ваш взгляд?

    – Там и вправду было трудно определить положение вне игры. Но если бы арбитры были чуть более внимательными, футболу и «Спартаку» это не помешало бы.

    – Что скажете о моменте с удалением Дмитрия Комбарова?

    – Видел только, как арбитр показывает Комбарову красную карточку. Я вообще не очень понимал некоторые решения рефери в этом матче. Но не стоит говорить только о том, что судья был плох. Нужно думать на тем, что еще может сделать «Спартак», чтобы улучшить игру.

    – Гол в самом начале матча — большая неприятность?

    – Все были расстроены. Наверное, это можно назвать ключевым моментом матча. После раннего гола нам пришлось срочно менять план на игру. Перед встречей были определенные задумки, но применить их уже не получилось.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.04.2016 20:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 8 апреля 2016, 10:46

      Тебе судьи отдали победу над Ростовом в первом круге, над Амкаром и будут
      помогать в дальнейшем , так , что не стоит обижаться

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 8 апреля 2016, 07:59

      Если бы вы играли строже в обороне, то даже не обсуждали бы эти моменты. Их просто не было бы.

      0
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      Рейтинг: +135

      Дон-Батя 8 апреля 2016, 06:07

      Оооох, задолбали уже с гребанным СпаМом.... Судья наверное Спартаку мешал реализовывать свои 100% моменты??? От ваших соплей уже тошнит просто!!!! Честное слово, уважаемые!!!

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Дон-Батя 8 апреля 2016, 07:56

      Это только начало)))) В конце сезона напишут, что судейка в этой игре с Сельмашем помешал Спартаку выиграть чемпионат.))))

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      Рейтинг: +135

      Дон-Батя > Black Giz 9 апреля 2016, 11:02

      Блин, да сто процентов!!! Завистники херовы!!!!!!

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      Рейтинг: +1297

      compka 8 апреля 2016, 01:56

      Хватит ныть! Ростов всегда играет по счету, не засчитали эти - забили бы другие. Тем более голы забиты в первые 20 минут.

      Вспомните выездные матчи Ростова против ЦСКА, Спартака и Краснодара. Бышовец говорил, что Вернблум толкнул защитника, после чего ЦСКА забил победный гол. Почему не рассматриваете эти игры? Не наказываете судей? Не говорите про детектор лжи и т.п.?

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > compka 8 апреля 2016, 07:57

      Зачем же мира сего топить)))

      0
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      Рейтинг: +28

      Evilfox 7 апреля 2016, 20:51

      Сначала подумал, почему журналист задаёт такие вопросы.. Но потом увидел источник. Советский спорт давно уже читать невозможно никому, кроме болельщиков Спартака. Пало издание..

      3
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 7 апреля 2016, 20:33

      Что за вздор! Вам в 1 круге подарил судья победу над Ростовом. Бокетти пропитался спартаковским духом, ноет, как итальянка. У Курбана так себя не вел.

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