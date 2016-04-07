Блан: «Допустили ошибки, которые обусловлены классом соперника»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Лоран Блан заявил после матча с «Манчестер Сити», что все ее рассчитывает на выход своей команды в следующий раунд Лиги чемпионов.

«Результат нас не радует. Не знаю, в нервах ли тут дело, но мы допустили слишком много ошибок в технике, особенно когда «Сити» забивал второй мяч. Мы ведь все знаем, как важны голы на выезде. Если посмотреть на статистику, то сыграли так, как хотели. Однако мы допустили ошибки, которые в какой-то мере были обусловлены и классом соперника.

Златан Ибрагимович сегодня прошел через многое. Он не реализовал пенальти, не использовал еще одну великолепную возможность для взятия ворот. И когда уже казалось, что это не его день, он забил. Не в первый раз пропускаем дома, но уже неоднократно доказывали, что можем забивать на выезде. Если сыграем так же, но не допустим ошибок, то пройдем дальше.

Сегодня мы играли без Марко Верратти и Хавьера Пасторе. Не помогут они и в ответном поединке. Владели инициативой, но пропустили два гола. В довершение всех бед два игрока – Давид Луис и Блейз Матюиди – пропустят матч в Манчестере из-за перебора карточек. Но все-таки выход в следующий раунд возможен. Будет сложно, но задача выполнима», – рассказал Блан.

Напомним, первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 2:2.