Дмитрий Комбаров дисквалифицирован на два матча

КДК РФС вынес наказание защитнику московского «Спартака» Дмитрию Комбарову в виде двух матчей дисквалификации. Напомним, что в поединке предыдущего тура РФПЛ игрок был удален с поля после инцидента с полузащитником «Ростова» Тимофеем Калачевым.

Ближе к концу встречи Комбаров нарушил правила на Калачеве, когда тот находился без мяча. За этот инцидент 29-летний футболист получил вторую желтую карточку и был удален. Уходя с поля, Комбаров наступил на ногу Калачеву, который лежал на газоне.

Встреча между «Ростовом» и «Спартаком» состоялась в Ростове-на– Дону и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.