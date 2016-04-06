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Дмитрий Комбаров дисквалифицирован на два матча

6 апреля 2016, 16:59
18

КДК РФС вынес наказание защитнику московского «Спартака» Дмитрию Комбарову в виде двух матчей дисквалификации. Напомним, что в поединке предыдущего тура РФПЛ игрок был удален с поля после инцидента с полузащитником «Ростова» Тимофеем Калачевым.

Ближе к концу встречи Комбаров нарушил правила на Калачеве, когда тот находился без мяча. За этот инцидент 29-летний футболист получил вторую желтую карточку и был удален. Уходя с поля, Комбаров наступил на ногу Калачеву, который лежал на газоне.

Встреча между «Ростовом» и «Спартаком» состоялась в Ростове-на– Дону и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Комбаров Дмитрий Калачев Тимофей
Комментарии (18)
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WindShare
1459953492
Сфолил на игроке без мяча, потом наступил ещё на него.. Неадекват. Два матча маловато на мой взгляд.
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Barsuk52
1459953921
Калачев та еще провакация
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xvan8
1459956158
Однояйцевый играл бы так пи.....с, всадник без головый, бей беги на большее ума нет.Клоуны ,по делу вас ростов от имел.
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ETerno
1459956878
Комментарий удален.
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tanis 29
1459957682
Хоть и болею за "Спартак" мало дали. Видимо скостили из-за судейской ошибки.
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takca
1459957795
А за что 2 матча на видеоповторе он калача не трогал и через 2 минуты калач довольно резво пытался бежать в атаку.
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Ден61
1459960709
Правильно,все по делу.
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sochi-2013
1459965004
Калачев, хоть и игрок не плохой, гнида еще та!
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VVM1964
1459969524
ДА РАССТРЕЛЯТЬ НАДО БЫЛО И ДЕЛО С КОНЦОМ !
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