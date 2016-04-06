Торрес: «Я стал причиной поражения команды»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес извинился перед болельщиками клуба за то, что получил красную карточку в первом тайме матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:2). Испанец заявил, что именно он ответственен за поражение команды.

Напомним, что форвард открыл счет на 25-й минуте, а уже через десять минут получил две желтые карточки и был удален с поля.

«Беру на себя ответственность за это досадное поражение. Нужно поддержать команду, чтобы она совершила камбэк», – написал Торрес.