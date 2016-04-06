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Торрес: «Я стал причиной поражения команды»

6 апреля 2016, 06:48
16

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес извинился перед болельщиками клуба за то, что получил красную карточку в первом тайме матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:2). Испанец заявил, что именно он ответственен за поражение команды.

Напомним, что форвард открыл счет на 25-й минуте, а уже через десять минут получил две желтые карточки и был удален с поля.

«Беру на себя ответственность за это досадное поражение. Нужно поддержать команду, чтобы она совершила камбэк», – написал Торрес.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Лига чемпионов Барселона Атлетико Торрес Фернандо
Комментарии (16)
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Zly
1459918703
Подвел
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rusti2006
1459919447
Хорошие шансы у Атлетико в ответной встрече
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Flydis
1459919457
Торрес - лучший игрок Барселоны в этом матче.
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ManUtd-Volgograd
1459921454
Торрес тут не причем. За Барсу просто как обычно судья играл!
Ответить
RUPRICHT
1459921657
СОГЛАСЕН СДЕЛАЛ КАКУ ДЛЯ КОМАНДЫ КАПИТАЛЬНУЮ!!????
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neveldomha
1459923209
Нужно было заранее сделать прививку от бешенства.
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ЖОРРО
1459926469
Признал...
Ответить
Костя из Барселоны
1459936801
Смотря на комментаторов ниже, я задаюсь вопросом смотрели они матч вообще. При чем тут судья, если Торрес совершил два фола на две жёлтые карточки, это только тупой не поймёт, ну или завистники Барсы
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veksill
1459939452
честно говоря не скажу что второй фол уж так тянул на жёлтую. Вполне игровой момент, игрок шол на отбор, но тот занял другую позицию и получилась игра в ногу, Торрес это не ожидал и уже ни как ни смог бы убрать ногу. Коментаты вообще балбесы полные, когда Суарес ударил в лицо Филипа ещё и защищать начали. Там чистый толчок в лицо , чистая жёлтая
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skinshow
1459956989
Задолбали те кто пишет, что помогают судьи Барсе!!!! Торес реально взбесился в этом матче и это были 2-е чистые жёлтые. Какой игровой момент он тупо бил по ногам в середине поля(нафига???!!) Но Барса с такой вялой игрой никуда не пройдёт, и чемпионат может просрать. Если бы Торес остался то они так бы и катали весь мячик в свой любимый треугольник (достали уже если честно) и проиграли бы
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