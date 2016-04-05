Лига чемпионов. «Бавария» минимально победила «Бенфику»

«Бавария» с минимальным счетом добыла победу над «Бенфикой» на своем поле в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Единственный гол в самом начале встречи записал на свой счет хавбек мюнхенцев Артуро Видаль.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Бавария – Бенфика – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Видаль, 3.

Бавария: Нойер, Лам, Киммих (Мартинес, 59), Алаба, Бернат, Видаль, Мюллер (Гетце, 84), Алькантара, Дуглас Коста (Коман, 68), Рибери, Левандовски.

Бенфика: Эдерсон, Элизеу, Жардел, Линделоф, Андре Алмейда, Ренату Санчес, Фейса, Гайтан, Пицци (Самарис, 89), Митроглу (Хименес, 69), Жонас (Сальвио, 82).