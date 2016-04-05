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Лига чемпионов. «Бавария» минимально победила «Бенфику»

5 апреля 2016, 23:41
7

«Бавария» с минимальным счетом добыла победу над «Бенфикой» на своем поле в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Единственный гол в самом начале встречи записал на свой счет хавбек мюнхенцев Артуро Видаль.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Бавария – Бенфика – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Видаль, 3.

Бавария: Нойер, Лам, Киммих (Мартинес, 59), Алаба, Бернат, Видаль, Мюллер (Гетце, 84), Алькантара, Дуглас Коста (Коман, 68), Рибери, Левандовски.

Бенфика: Эдерсон, Элизеу, Жардел, Линделоф, Андре Алмейда, Ренату Санчес, Фейса, Гайтан, Пицци (Самарис, 89), Митроглу (Хименес, 69), Жонас (Сальвио, 82).

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Бавария Бенфика
Комментарии (7)
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nail1984
1459889755
Удачи Бенфике в ответном матче!!!
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nail1984
1459890062
Удачи Бенфике в финале!!!
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1bear
1459890208
Повезло Баварии забить быстрый гол. По игре - ничья
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Zubo
1459902556
Отстойный клуб слил , как это стадо выиграло у зенита не понятно неприятный недоклуп который тратит деньги португальских бабушек. Вернуть деньги рортугальскому народу немедленно !
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RealArsenal
1459904147
Очень слабо! Бавария вообще не впечатлила...
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Aiur
1459904611
у бенфики шансы повысились)
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vlalvl
1459908117
Видаль прямо таки лидер Баварии!!!
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