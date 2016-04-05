Блан: «Все твердят, что «ПСЖ» повезло со жребием, но это совсем не то, что я говорил своим игрокам»

Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан поделился своими ожиданиями от предстоящей первой игры 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Я не знаю можно ли назвать преимуществом то, что первый матч мы играем дома. Мы не должны пропускать. Думаю, мы будем защищаться очень хорошо.

Все твердят, что нам повезло со жребием, но это совсем не то, что я говорил своим игрокам вчера. Как мне кажется, на жеребьевке все хотели избежать встречи с «Барселоной» и «Баварией».

Мы готовимся к двум очень тяжелым и напряженным матчам. У обеих команд будут шансы», – отметил француз.

Встреча между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» состоится 6 апреля. Начало игры – 21:45 по МСК.