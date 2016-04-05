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    Панов: «Надеюсь, «Ростов» утрет нос всем скептикам и выиграет чемпионат»

    Экс-нападающий сборной России Александр Панов поделился своим мнением о перспективах «Ростова» в текущем розыгрыше чемпионата России.

    «Когда Бердыев возглавил «Ростов», было много вопросов. Но игра показывает, что благодаря тренерскому видению футбола и выполнению тренерских установок команда показывает очень хороший и интересный футбол. Ничего плохого не могу в адрес «Ростова», он по праву лидирует, хотя в прошлом сезоне бился за выживание. Все зависит от тренера – можно иметь в составе обычных работяг и лидировать в чемпионате без многомиллионных трат. Буду надеяться, что «Ростов» утрет нос всем скептикам и выиграет чемпионат.

    Реально ли это? Пока реально. С «Зенитом» они тоже играют дома, посмотрим. Пожелаю им удачи. Думаю, город и болельщики заслуживают чемпионства. Приятно, что команда из провинции дает бой москвичам, питерцам, буду за них болеть», – сказал Панов.

    Источник: Rusfootball.info

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    05.04.2016 17:20
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +12

      David Kipiani 6 апреля 2016, 14:55

      Это слова объективного, грамотного специалиста. который видит ситуацию, а может и знает ее изнутри?!?! "Приятно, что команда из провинции дает бой москвичам, питерцам, буду за них болеть», – сказал Панов."

      0
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      Рейтинг: +135

      Дон-Батя 5 апреля 2016, 22:55

      Вперёд Сельмаш!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 5 апреля 2016, 20:09

      Одобрям!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      Pirboy71 5 апреля 2016, 19:23

      Молодчина Саша!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      nikita08 5 апреля 2016, 19:16

      максимум 3

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 апреля 2016, 18:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну если их будут судит так же как со Спартаком-я сам этому не удивлюсь.

      -9
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Диктор 5 апреля 2016, 18:46

      Как только не судили Спартак ничего не помогает. Скоро юбилей справлять будем. 20 лет, а воз и ныне там. Кроме амбиций.

      7
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Black Giz 5 апреля 2016, 22:04

      Вот именно по тому что судят так ,так что не скули.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 > Диктор 5 апреля 2016, 23:14

      Нормально судят по российски кто как может.А кому не нравится Мутко вам в помощь и всемогущее бабло!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Диктор 7 апреля 2016, 07:26

      Ну как Вас судят мы все знаем. Вы тонете, а вас за уши вытягивают.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 5 апреля 2016, 17:55

      Это только увеличит интерес к чемпионату :-)

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      bestolochch 5 апреля 2016, 17:52

      Не выдержат...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      1cent 5 апреля 2016, 17:45

      Саняяяяя мля , а как мы надеемся......

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 апреля 2016, 17:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зениту продуют и сказка кончится.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > Zeff 5 апреля 2016, 17:49

      Да она на много раньше Зенита кончится

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Zeff 5 апреля 2016, 18:48

      Все может быть. До игры с Вами еще 2 тура.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > zra78 5 апреля 2016, 18:48

      Ну не раньше чем ваша))))

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > zra78 5 апреля 2016, 19:42

      Судя по коментам таких как ты,она должна была кончится еще 10 туров назад.

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      Рейтинг: +135

      Дон-Батя > Zeff 5 апреля 2016, 22:56

      О.У.Ж.С

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