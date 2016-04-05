Варан не поможет «Реалу» в матче с «Вольфсбургом»

Стала известна заявка мадридского «Реала» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Вольфсбурга». «Сливочные» отправились в Германию в составе 21 футболиста. Отметим, что в список игроков, заявленных на игру, не попал защитник Рафаэль Варан, который все еще не восстановился после травмы.

Вратари: Навас, Касилья, Янес.

Защитники: Пепе, Рамос, Начо, Марсело, Карвахаль, Арбелоа, Данило.

Полузащитники: Кроос, Хамес, Бэйл, Каземиро, Ковачич, Модрич, Иско.

Нападающие: Роналду, Бензема, Васкес, Хесе.