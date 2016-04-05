Дидави летом присоединится к «Вольфсбургу»

Полузащитник «Штутгарта» Даниэль Дидави продолжит свою карьеру в «Вольфсбурге». Об этом сам футболист сообщил на пресс-конференции. Контракт Дидави с швабским клубом истекает ближайшим летом, после чего хавбек на правах свободного агента сможет присоединиться к своей новой команде.

«Обсуждение этого вопроса было открытым. Дидави ничего не скрывал от нас. Зимой он сообщил нам о своем решении. Нам с неохотой пришлось его принять», – прокомментировал заявление игрока спортивный директор «Штутгарта» Робин Дутт.

В текущем сезоне Дидави в 28 матчах за «Штутгарт» забил 11 мячей и отметился пятью голевыми передачами.