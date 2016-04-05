Главный тренер «Торпедо» Армавир Валерий Карпин оказался замешан в скандале с панамскими офшорами.

Дело в том, что согласно «панамским документам» «Реал Сосьедад», за который Карпин выступал в бытность игроком, с 2000 по 2008 выплачивал деньги легионерам команды через офшорные схемы. Сообщается, что на имя российского хавбека на Британских Виргинских островах была зарегистрирована компания Capital Image Management Limited, руководителем которой он значился.

Представители испанского клуба, в свою очередь, заявили о том что, в то время подобный способ выплат был стандартной практикой, при этом отметив, что речь идет не о зарплатах футболистов, а о деньгах за имиджевые права.