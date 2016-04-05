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Карпин оказался замешан в скандале с панамскими офшорами

5 апреля 2016, 13:19
16

Главный тренер «Торпедо» Армавир Валерий Карпин оказался замешан в скандале с панамскими офшорами.

Дело в том, что согласно «панамским документам» «Реал Сосьедад», за который Карпин выступал в бытность игроком, с 2000 по 2008 выплачивал деньги легионерам команды через офшорные схемы. Сообщается, что на имя российского хавбека на Британских Виргинских островах была зарегистрирована компания Capital Image Management Limited, руководителем которой он значился.

Представители испанского клуба, в свою очередь, заявили о том что, в то время подобный способ выплат был стандартной практикой, при этом отметив, что речь идет не о зарплатах футболистов, а о деньгах за имиджевые права.

Источник: AS
Испания. Примера Россия. ФНЛ Реал Сосьедад Армавир Карпин Валерий
Комментарии (16)
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Drunkeschon
1459854105
Друган Путина 2! млрд! долларов! Долларов, КАРЛ! Принял в дар от госкорпораций и госбанков за 2х-летний период на оффшор! А Карпину там небось на пивас скидывали, чтоб не бомжевал. Можно было б вообще эту новость не публиковать=)
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iuda
1459854117
Армавир с радостью выдаст Валеру Интерполу
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MALOY74
1459856006
Валера ещё тот жучара!
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Varnes
1459857565
А в чем скандал то? Офшор - нормальная практика в мире. Тоже мне, раздули.....
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slavа0508
1459860817
Ну а кто не замешан имея денег больше среднего????
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zagrizlik
1459862976
да не смешите,он уже ответил и прав,похрен как ему платили зарплату(или за другие заслуги),это проблемы реала.
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pickapick
1459864692
Налоги платить нигде не хотят!
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Igorello97
1459866682
2000-2008 год в прошлом не стоит копаться.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1459874631
Это про этот вброс предупреждал Песков?
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Strig
1460346355
Валера одевай "панама"!
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