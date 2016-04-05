Агент: «Думбия любит ЦСКА, «Роме» и армейцам не удалось договориться зимой, поэтому он не вернулся»

Агент нападающего «Ньюкасла» Сейду Думбия, права на которого принадлежат итальянской «Роме», Жан-Бернар Бейтризон рассказал о будущем своего клиента.

«Сейчас нет никакой точной информации. Позже примем решение по поводу будущего Сейду. Он пропустил последний матч по состоянию здоровья. Естественно, что он любит ЦСКА, так как играл там 5 лет. Он не вернулся в клуб зимой, так как «Роме» и ЦСКА не удалось договориться по поводу его перехода. На данный момент еще остаются матчи и после того, как они состоятся, будет более точная информация», – сообщил агент.

Напомним, что первую половину текущего сезона Думбия провел в аренде в московском ЦСКА, за который ранее выступал с 2010 по 2014 год. До открытия зимнего трансферного окна ивуариец успел провести в составе красно-синих 21 матч, забил 11 голов и отметился пятью голевыми передачами.