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  • Агент: «Думбия любит ЦСКА, «Роме» и армейцам не удалось договориться зимой, поэтому он не вернулся»

Агент: «Думбия любит ЦСКА, «Роме» и армейцам не удалось договориться зимой, поэтому он не вернулся»

5 апреля 2016, 12:17
9

Агент нападающего «Ньюкасла» Сейду Думбия, права на которого принадлежат итальянской «Роме», Жан-Бернар Бейтризон рассказал о будущем своего клиента.

«Сейчас нет никакой точной информации. Позже примем решение по поводу будущего Сейду. Он пропустил последний матч по состоянию здоровья. Естественно, что он любит ЦСКА, так как играл там 5 лет. Он не вернулся в клуб зимой, так как «Роме» и ЦСКА не удалось договориться по поводу его перехода. На данный момент еще остаются матчи и после того, как они состоятся, будет более точная информация», – сообщил агент.

Напомним, что первую половину текущего сезона Думбия провел в аренде в московском ЦСКА, за который ранее выступал с 2010 по 2014 год. До открытия зимнего трансферного окна ивуариец успел провести в составе красно-синих 21 матч, забил 11 голов и отметился пятью голевыми передачами.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Ньюкасл Рома ЦСКА Думбия Сейду
Комментарии (9)
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pandora777
1459854284
всегда ждем
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FC DUXA
1459854654
Это наверно сейчас самая актуальная новость! Они не смогли договорится ,поэтому он не вернулся))Капитан очевидность!
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карасевщинa
1459856043
потому что кроме цдк он везде либо на лавке либо сосет
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NEMETSRUS
1459858186
думбия супер игрок удачи ему
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spartach n1
1459862772
Думбия не просто,а супер стар-пора на пенсию !
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ivan199103
1459870107
Рома не захотела оставаться в дураках
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СЛАВА 81
1460112015
Других футболистов , кроме Думбия нет ? Зациклились на одном нападающем.
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