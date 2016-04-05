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    Бородюк расторг контракт с «Кайратом»

    Бывший тренер сборной России Александр Бородюк расторг контракт с «Кайратом» по своей инициативе.

    «Трудовые отношения прекращены по инициативе Александра Бородюка. Руководство клуба предпринимало попытки оставить тренера на его посту, однако, Александром Бородюком было принято решение покинуть ФК «Кайрат».

    ФК «Кайрат» благодарит Александра Генриховича за проделанную работу в нашем клубе и желает ему удачи в дальнейшей карьере», – говорится на официальном сайте клуба.

    Бородюк возглавлял команду с конца 2015 года. За это время «Кайрат» выиграл Суперкубок Казахстана.

    Источник: ФК «Кайрат»

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    05.04.2016 11:19
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 5 апреля 2016, 16:53

      Явно собирается на пост главного в Зените

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4

      zepp61 5 апреля 2016, 16:43

      Всё правильно делает Александр Генрихович!! Для такого замечательного тренера долго задерживаться на одном месте недопустимо. Найдётся масса клубов способных быстро заплатить ему очередные подъёмные.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 5 апреля 2016, 15:43

      Пригодилось Дюше умение полировать - с маху подсидел! Теперь станет играющим... коучем.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      nik_59 5 апреля 2016, 15:20

      Пора домой. Здесь дел много.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 5 апреля 2016, 15:00

      Подъебал сука Аршавина Андрюшку!!!! На хер его притащил из Кубани!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 апреля 2016, 14:43

      Динамо в Казани сольет,и место работы найдется.смотри)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 5 апреля 2016, 13:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      БОМЖ аНДРЕЙКА ВЫГНАЛ ТРЕНЕРИШКУ))

      -8
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 5 апреля 2016, 12:15

      "внучка" пристроил и ушел)

      4
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    • ...
      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 5 апреля 2016, 11:47

      Внуков няньчить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 5 апреля 2016, 11:26

      Возможно получил предложение лучше.

      0
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      Рейтинг: +70

      Aliencas > Den Bull 5 апреля 2016, 13:09

      не чего он не получил 3 игры слил в салат. Его в Алмате с радостью проводили. А супер кубок мы при любом тренере выйграли бы.

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