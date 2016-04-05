Против «Бенфики» статистика, букмекеры и «Бавария»

Считается, что «Баварии» повезло больше всех при жеребьевке четвертьфинальных пар – ей досталась «Бенфика». Согласно котировке букмекеров, португальцы являются самой слабой из оставшихся в турнире команд, в то время как «Бавария» в этом рейтинге занимает второе место после «Барселоны». Что же выйдет на само деле из этого противостояния – мы сможем узнать уже сегодняшним вечером.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Бавария» – «Бенфика». Начало в 21:45, не пропустите!