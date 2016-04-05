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  • Полиция начала расследование из-за угроз в адрес годовалой дочери Варди

Полиция начала расследование из-за угроз в адрес годовалой дочери Варди

5 апреля 2016, 08:24
13

Полиция графства Лестершир инициировала расследование из-за угроз сексуального характера в адрес годовалой дочери форварда «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди. В воскресенье перед матчем чемпионата Англии «Лестер» – «Саутгемптон» невеста Варди Ребека Николсон разместила в своем Twitter снимок дочери в форме команды и надписью «папочка» на спине. Позже ей поступило несколько сообщений от различных пользователей с угрозами сексуального характера в адрес ребенка.

«Мы предложили семье Джейми нашу полную поддержку в борьбе с этими шокирующими заявлениями и передали дело в полицию», – заявил представитель «Лестера».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Р-Спорт
Англия. Премьер-лига Англия Лестер Лестер Варди Джейми
Комментарии (13)
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policepnz
1459834115
еб"нутый народ! такую няшу обижать блеать
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vlalvl
1459835452
Европейцы совсем с катушек съехали((
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zohan383
1459839296
дибилы
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Legenda-17
1459839881
Да уж что твориться
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Lexa_Lexa
1459841064
Варди сборную тащит, что за нелюди такое вобще могут писать
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dolf666
1459841346
по-любому арабы какие-нибудь, только у них такое на уме может быть
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vanesss1981
1459841812
Мдя, дебилов везде хватает!
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DenMih
1459842007
карапуз такой милый!
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MU-fanatic
1459981222
стандартные приколы неадекватных нелюдей,Варди персона известная,поэтому подняли шумиху в сми...но стыдно конечно за дол....бов!
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