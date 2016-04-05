Полиция начала расследование из-за угроз в адрес годовалой дочери Варди

Полиция графства Лестершир инициировала расследование из-за угроз сексуального характера в адрес годовалой дочери форварда «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди. В воскресенье перед матчем чемпионата Англии «Лестер» – «Саутгемптон» невеста Варди Ребека Николсон разместила в своем Twitter снимок дочери в форме команды и надписью «папочка» на спине. Позже ей поступило несколько сообщений от различных пользователей с угрозами сексуального характера в адрес ребенка.

«Мы предложили семье Джейми нашу полную поддержку в борьбе с этими шокирующими заявлениями и передали дело в полицию», – заявил представитель «Лестера».